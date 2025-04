Val Kilmer iria comparecer a festival na terça-feira, mas morreu horas antes

Val Kilmer iria comparecer ao Beverly Hills Film Festival na noite desta terça-feira, 1º, mas morreu horas antes de sua aparição programada.

As informações são do site Deadline. Segundo o fundador e presidente do festival, Nino Simone, o ator iria marcar presença na abertura do evento, passando pelo tapete vermelho do filme American Badass: A Michael Madsen Retrospective.

"Foi um choque descobrir isso. Tínhamos acabado de confirmar Val para comparecer à estreia na Costa Oeste de American Badass: A Michael Madsen Retrospective no último final de semana", disse. "Ele testava emocionado em apoiar o amigo [Madsen]. Eu sei que a nossa equipe estava ao telefone tentando entrar em contato com o motorista que traria Val às 19h30 para o tapete vermelho. A notícia de sua morte foi divulgada, literalmente, no mesmo horário. Inacreditável e de partir o coração. Nossos corações estão com a família."

A morte de Val Kilmer

Val Kilmer morreu em Los Angeles na noite desta terça, 1º, aos 65 anos, após um quadro de pneumonia. Curado de um câncer na garganta, o ator de Batman e Top Gun havia realizado duas traqueostomias e entrou em remissão da doença em 2020.

O ator recebeu um diagnóstico de câncer de garganta em 2014, motivo pelo qual realizou duas traqueostomias, que alteraram sua voz.

Ele admitiu o câncer apenas em 2017, por meio da rede social Reddit, quando perguntado por um internauta. Na época, Kilmer afirmou que ainda estava se recuperando.

Ele deixa dois filhos, Mercedes e Jack.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais