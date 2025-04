'Vídeo Show' volta à Globo em comemoração aos 60 anos da emissora

O Vídeo Show voltará à Rede Globo para comemorar os 60 anos da emissora. A edição especial do programa será exibida no dia 24 de abril.

A comemoração irá reunir os apresentadores Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Angélica, André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes, que fizeram história no Vídeo Show.

Além do reencontro, o programa também irá trazer de volta quadros icônicos como o Falha Nossa e Túnel do Tempo.

O retorno do programa também contará com um tour pelos Estúdios Globo, guiado por Paulo Vieira, e conversas com nomes do jornalismo da casa.

O Vídeo Show tem direção artística de Daniela Gleiser e direção de Adriano Coelho e Andrezza Cruz.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais