Rio tem dia de calor e espera chuva muito forte na sexta e no sábado

A cidade do Rio de Janeiro teve uma tarde abafada nesta quarta-feira (2), mas a previsão para os próximos dias é de uma mudança brusca no clima, com previsão de chuva forte.

Na tarde desta quarta (2), o município atingiu o terceiro nível do Protocolo de Calor (Calor 3), às 14h10, com temperatura máxima de 37,2ºC.

O nível Calor 3 é caracterizado por termômetros entre 36°C e 40°C, com previsão de permanência ou aumento da temperatura por, ao menos, três dias consecutivos.

Áreas de instabilidade, associadas ao calor e a disponibilidade de umidade, influenciam o tempo na cidade, e, com isso, há previsão de pancadas isoladas de chuva no período da noite.

Já a partir desta quinta-feira (3), há previsão de chuva forte. De acordo com o Sistema Alerta Rio, devem ocorrer pancadas de chuva a partir do período da tarde, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderadas a fortes. A previsão é de que as temperaturas variem entre a máxima de 38°C e a mínima de 23°C.

Já entre a sexta-feira (4) e o sábado (5), a previsão é de chuva generalizada pela cidade, com intensidade moderada a muito forte. A precipitação pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento fortes.