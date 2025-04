Festival É Tudo Verdade exibe 85 documentários a partir desta quinta

Até o dia 13 de abril, cinco salas de cinema na capital paulista e três no Rio de Janeiro vão exibir gratuitamente 85 produções documentais de 30 países.

A abertura oficial tem sessões especiais para convidados: nesta quarta-feira (2), na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, exibe Ritas, de Oswaldo Santana, que aborda a vida e a carreira da cantora Rita Lee. O filme volta a ser exibido ao público nesta quinta-feira (3), no Cinesesc, às 17h30.

Já amanhã (3), também em sessão para convidados, o Estácio NET Botafogo, no Rio de Janeiro, recebe Viva Marília, de Zelito Viana, um tributo à atriz Marília Pêra. Para o público, o filme será exibido na sexta-feira (4), às 20h30, na mesma sala.

Neste ano, o festival vai homenagear a obra de Vladimir Carvalho, exibindo nove longas do cineasta. Já a retrospectiva internacional vai destacar a obra do diretor britânico Humphrey Jennings.

Como parte das comemorações pelos 30 anos de existência, o festival criou o Especial 30!, no qual vai exibir três documentários marcantes da história do evento: O Velho – A História de Luiz Carlos Prestes, Noel Field - A Lenda de Um Espião; e Cabra Marcado para Morrer, filme que inspira a capa do catálogo desta edição.

Além disso, o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, em São Paulo, vai sediar um seminário entre os dias 10 e 11 de abril com a presença de quatro cineastas brasileiros que já venceram a mostra competitiva do festival: Eliza Capai, Joel Zito Araújo, Paulo Sacramento e Roberto Berliner.

Para ampliar o acesso do público ao festival, a programação ainda incluirá dez curtas-metragens em streaming, que serão exibidos na plataforma gratuita Itaú Cultural Play entre os dias 14 e 30 de abril.

Os ingressos para as sessões presenciais são gratuitos e disponibilizados até uma hora antes do início de cada filme. Mais informações sobre o festival podem ser obtidas no site do evento.