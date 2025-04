Vasco abre vantagem, mas cede empate ao Melgar pela Sul-Americana

A caminhada do Vasco da Gama na Copa Sul-Americana iniciou com gosto agridoce. Nesta quarta-feira (2), o, no Estádio Monumental da Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), na cidade peruana de Arequipa, que fica cerca de 2,3 mil metros acima do nível do mar. O duelo foi válido pelo Grupo G.

Com um ponto, o Gigante da Colina volta a campo pelo torneio na próxima terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Academia Puerto Cabello, da Venezuela, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Antes, no sábado (5), visita o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vasco foi para o intervalo em vantagem. Logo aos dois minutos, o meia Philippe Coutinho acertou o ângulo esquerdo em uma batida de fora da área para abrir o placar. Aos 24, o Melgar teve a chance do empate com Tomás Martínez, de pênalti, mas o meia cobrou para fora.

Melhor para o Cruzmaltino, que chegou ao segundo gol. Aos 31 minutos, Philippe Coutinho dominou pelo lado esquerdo da área e lançou o atacante Pablo Vegetti, que surgiu nas costas da defesa peruana e concluiu para as redes.

Os donos da casa descontaram aos 38, com o atacante Gregorio Rodríguez, de cabeça, após cruzamento do volante Horacio Orzán. Mas no começo da etapa final, aos cinco minutos, a equipe do Rio de Janeiro ampliou o placar, novamente com Vegetti.

Após jogada com Philippe Coutinho, o atacante Nuno Moreira encontrou o argentino, que brigou com o marcador na área para fazer o segundo dele na partida.

Mas o Melgar não desistiu. A equipe peruana diminuiu aos 34, em cabeçada do atacante Facundo Castro. Dez minutos depois, o lateral Leonel González cruzou pela esquerda e, mais uma vez pelo alto, o meia Kenji Cabrera igualou para os anfitriões.

O Vasco foi pressionado nos acréscimos, mas segurou o empate fora de casa.

Corinthians

O Corinthians, próximo adversário do Cruzmaltino, teve largada ainda pior na Sul-Americana. Também nesta quarta-feira, o Timão foi superado na Neo Química Arena pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1. A equipe ainda não havia perdido em casa este ano. A partida abriu o Grupo C.

Na terça que vem, o Alvinegro buscará a reabilitação contra o América de Cali, da Colômbia, no Estádio Pascual Guerrero.

O Huracán inaugurou o marcador com o atacante Leonardo Sequeira, de cabeça, aos cinco minutos. O Corinthians igualou aos 12, também pelo alto: cruzamento do meia André Carillo pela direita e cabeçada do volante Raniele.

Aos 35, o zagueiro Gustavo Henrique afastou mal e a bola sobrou para Sequeira recolocar o time argentino à frente. E o artilheiro da noite ainda balançou as redes novamente aos nove minutos da etapa final, mas o lance foi anulado por impedimento.