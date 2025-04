'Vale Tudo': Maria de Fátima influencer ganha perfil no Instagram e milhares de seguidores

A vilã Maria de Fátima ganhou um arco narrativo adaptado para os dias de hoje em Vale Tudo: no remake, a personagem vivida por Bella Campos tenta ganhar a vida como influenciadora digital. Os esforços da jovem saíram diretamente da programação da Globo para a vida real, com a criação de um perfil oficial no Instagram.

Lançado na noite dessa quarta-feira, 2, o perfil @fatimaaciolireal já conquistou mais de 16 mil seguidores em menos de 24 horas, e o número continua crescendo. "Quem se descreve se limita", debocha a personagem na descrição.

Fátima já compartilhou duas fotos na rede social: uma selfie com legenda clichê e uma foto de suas últimas "comprinhas", clicada diretamente do Copacabana Palace, onde está hospedada na novela.

Taís Araújo, que interpreta Raquel, mãe de Fátima, entrou na brincadeira e deixou um comentário: "Cadê você, Maria de Fátima?", escreveu.