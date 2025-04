Gio Ewbank e Bruno Gagliasso curtem show de k-pop com a filha e mostram 'perrengue'; veja vídeo

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank mostraram que passaram perrengue ao acompanharem a filha Titi, de 11 anos, durante um show do grupo sul-coreano Stray Kids realizado no Rio de Janeiro na última terça-feira, 1º. Uma amiga da adolescente e Bless, de 10 anos, também estavam na apresentação.

A modelo compartilhou um vídeo bem humorado em seu perfil no Instagram, em que mostra toda a rotina familiar do dia. O grupo chegou ao local do show, no estádio Nilton Santos, por volta das 14h50, para acompanhar a passagem de som do grupo. A apresentação, no entanto, só começaria por volta das 19h30.

Durante esse tempo, eles esperaram sentados no chão do setor Vip, sob o sol e em um local que ficava cada vez mais apertado, à medida que mais pessoas iam chegando.

"Só faltam duas horas e meia para o show. Coluna da maminha já está, ó", comentou Ewbank em determinado momento do vídeo, indicando cansaço. Ela explicou, no entanto, que seu filho do meio decidiu evitar o calor, e só chegou ao local à noite. "Bless, que foi muito esperto, não quis passar perrengue e chegou na hora que o show começou."

Veja o vídeo aqui.

É a primeira passagem do grupo Stray Kids pelo Brasil, com dois shows da turnê mundial . Em São Paulo, eles sobem ao palco no sábado, 5 de abril, no Estádio MorumBIS.