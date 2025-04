Filha de Bruce Willis e Demi Moore conta que ainda toma banho com as irmãs: 'Não acho estranho'

Rumer Willis, 36, filha de Bruce Willis e Demi Moore, comentou no podcast sobre maternidade What in the Winkler? que ainda toma banho com as irmãs, Scout, 33, e Tallulah, 31.

Durante o episódio disponibilizado na terça, 1º, Rumer fala à apresentadora Zoe Winkler sobre maternidade e as escolhas que fez para criar a filha Louetta, de quase 2 anos. Ela conta que a menina ainda dorme na mesma cama que ela, e que pretende manter o hábito pelo maior tempo possível.

"Não vai durar para sempre", afirma. "Honestamente, eu espero que Lou ainda durma comigo na cama quando ela tiver a minha idade. Eu ainda durmo na cama com a minha mãe e não acho estranho."

A atriz e modelo admite que os hábitos familiares podem soar estranhos para outras pessoas, mas reforça que isso não as incomoda. "Nós todas ainda tomamos banho juntas, eu e as minhas irmãs. É esse o tipo de lar em que eu cresci. As pessoas podem achar que isso é louco e estranho, mas eu não acho."

Recentemente, Demi surgiu ao lado de Bruce Willis em um vídeo que comemorava o aniversário de 70 anos do ator, diagnosticado com demência frontotemporal em 2022. Na publicação, Rumer se declara: "Para o Rei... Te amo, papai. Feliz aniversário."