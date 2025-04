'BBB 25': Deborah Secco comanda ação especial de 60 anos da Globo no reality

Deborah Secco está de volta ao Big Brother Brasil. A atriz, que já fez participações em edições anteriores do reality, voltou à casa para passar a tarde com os participantes. Entre as atividades programadas um quiz com cenas icônicas das novelas da emissora, além de um jogo da memória com bordões emblemáticos de folhetins.

A participação de Deborah aconteceu na tarde desta quinta-feira, 3. Além das gincanas, os participantes puderam tirar fotos com caricaturas de personagens icônicos da teledramaturgia brasileira e gravar vídeos falando de suas principais memórias relacionadas ao canal.

As atividades fazem parte das ações de comemoração dos 60 anos da TV Globo, que incluem ainda o retorno do Vídeo Show, que terá edição especial transmitida em 24 de abril.