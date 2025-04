Novo 'Corra Que a Polícia Vem Aí', com Liam Neeson, ganha teaser cheio de ação e humor

A nova versão de Corra que a Polícia Vem Aí, agora estrelada por Liam Neeson, ganhou seu primeiro teaser nesta quinta-feira, 3. Na prévia, conhecemos Frank Drebin Jr. (Neeson), filho do protagonista original, que seguiu os passos do pai e se tornou um policial de Nova York.

Além de Neeson, o novo Corra que a Polícia Vem Aí conta com Paul Walter Hauser (Cruella), Pamela Anderson (The Last Showgirl), Kevin Durand (Planeta dos Macacos: O Reinado), Busta Rhymes (Halloween: Ressurreição) e Liza Koshy (Tudo em Família).

O teaser mostra Neeson deixando de lado sua persona séria que ficou famosa em filmes de ação como Busca Implacável para abraçar a comédia absurda da franquia.

A estreia de Corra que a Polícia Vem Aí está marcada para 14 de agosto.