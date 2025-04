Quem é Pedro Waddington? Filho de Helena Ranaldi estreia em 'Vale Tudo'

Pedro Waddington faz sua estreia em novelas como Tiago no remake de Vale Tudo, exibido atualmente na faixa das 21h na TV Globo. Aos 27 anos, o ator inicia sua trajetória na teledramaturgia em um papel de destaque, vivendo um jovem sensível em meio a disputas familiares.

Fora das telas, Pedro também já trabalhou como modelo e costuma compartilhar bastidores e momentos da vida pessoal nas redes sociais.

Filho de artistas conhecidos

Pedro é filho da atriz Helena Ranaldi e do diretor de TV Ricardo Waddington, que foram casados entre 1994 e 2004. Ele também é sobrinho do cineasta Andrucha Waddington e da atriz Fernanda Torres, casada com seu tio. Nascido em 1999, tem formação em artes cênicas e experiências anteriores como modelo.

Quem é Tiago na novela

Na trama, Tiago é filho de Heleninha (Paolla Oliveira) e do empresário Marco Aurélio (Alexandre Nero). Criado em meio ao luxo, mas com carência afetiva, o personagem é introspectivo, escuta música clássica e sonha em ser maestro. A postura sensível o afasta do pai, que o enxerga com desconfiança e questiona sua masculinidade.

A relação conflituosa com o pai e o apoio incondicional da mãe marcam o núcleo dramático de Tiago, que também se envolve romanticamente com Fernanda (Ramille) e enfrenta a concorrência de André (Breno Ferreira).

Pedro compartilha sua rotina nas redes sociais, incluindo registros de bastidores e momentos com a namorada, Luiza Camargo, cozinheira e modelo natural de Alagoas. O casal aparece junto em viagens, jantares e publicações românticas.