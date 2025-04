Eva reforça decepção com gêmeos e diz que prefere conviver com Aline: 'Fiquei assustada'

Desde sua eliminação do BBB 25, no último domingo, 30, Eva tem passado por um turbilhão de informações sobre sua trajetória no reality. A bailarina, que deixou a casa com 51,35% da média dos votos, revelou estar chocada ao assistir a vídeos em que foi ofendida pelos gêmeos João Gabriel e João Pedro, com quem teve uma convivência próxima dentro do programa.

Durante sua participação no Papo de Reality, Eva foi questionada sobre quem preferia ter ao seu lado por mais três meses: os irmãos ou Aline Patriarca, com quem teve embates dentro da casa. A resposta surpreendeu. "Com a Aline. Gente, é porque eu estou tão chocada ainda com os Joãos", disse a ex-sister.

A bailarina explicou que, apesar dos desentendimentos com Aline, suas diferenças eram mais diretas e equilibradas. "Porque a Aline provoca, e eu vou provocar de volta. E os gêmeos eu fiquei bem impressionada, porque eles mostram, de certa forma, algo, mas eu vi alguns vídeos que eu fiquei assustada um pouco", desabafou.

No Bate Papo BBB, Eva ouviu João Pedro declarar que desejava sair do Quarto Fantástico por causa dela e de Renata. "Ela [Eva] ri de nós e não é pouco, não. Toda vez que a gente fala alguma coisa, ela olha pra Renata, ou olha pro Maike, e começam a rir os três. O Maike, não. O Maike não ri, não. Mas as duas riem. Não quero isso mais, não", desabafa João Pedro. "Nesse quarto só tem cobra", diz João Gabriel.