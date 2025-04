Chuva forte causa alagamentos e vários transtornos no Rio

Rio - Uma forte chuva causou transtornos em diversas partes do Rio, no início da manhã desta sexta-feira (4). Motoristas e pedestres enfrentaram diferentes pontos de alagamentos na capital, causando trânsito intenso. A cidade entrou no Estágio 2 às 6h05. A mudança no tempo era prevista devido a passagem de uma frente fria pelo município.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR), houve bolsões d'água na Estrada do Mendanha, na altura da Avenida Paulo Afonso, sentido Avenida Brasil, em Campo Grande, na Zona Oeste. O mesmo ocorreu na Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz.

Na Zona Sul, o bairro de Botafogo foi um dos mais afetados. Na Rua Marquês de Olinda, altura da Rua Muniz Barreto, carros tiveram dificuldades de passar por causa da quantidade de água na via. Equipes da Comlurb foram acionadas para ajudar na limpeza.

Ainda houve lâminas d'água na Avenida Pasteur, altura da Rua Repórter Nestor Moreira, e na Praia de Praia de Botafogo, altura do Viaduto Santiago Dantas.

No Rocha, na Zona Norte, teve registro de bolsão d'água na rua Major Suckow, na altura da rua Licínio Cardoso. Equipes da Comlurb atuaram no local.

O COR informou que houve registro de chuva fraca e moderada, entre 7h30 e 7h45, em Santa Teresa (1,8mm), São Cristóvão (1,6mm), Laranjeiras (1,4mm), Grande Méier (1,4mm), Tijuca (1,4mm), Urca (1,2mm), Madureira (1,2 mm) e Campo Grande (1,2mm).

No momento, de acordo com o Sistema Alerta Rio, uma linha de instabilidade atua na capital, ocasionando chuva moderada a forte, e apresenta deslocamento pelo município. A previsão para esta sexta-feira (4) é de céu nublado, com pancadas de chuva no período da manhã, passando para moderada a forte na parte da tarde e noite, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado.

A mudança no tempo ocorre devido a uma passagem de uma frente fria pelo município. A temperatura deve variar entre 34ºC e 20ºC nesta sexta.

Após o fim da forte chuva no início da manhã, cariocas aproveitaram para praticar atividades físicas ao ar livre, enquanto novas pancadas não atingem a cidade. No Leblon, na Zona Sul, pedestres caminharam e correram pela orla.

Impacto no estado

Segundo a Defesa Civil Estadual, durante a madrugada, houve registros de chuva muito forte na Costa Verde e na capital. A temperatura mínima registrada foi de 15.2°C em Petrópolis, na Região Serrana.

Em Niterói, na Região Metropolitana, moradores registraram pontos de alagamentos nos bairros Ingá e São Lourenço.

Cidades da Região Serrana, Costa Verde e da Baixada Fluminense suspenderam as aulas nesta sexta devido às fortes chuvas que atingem o estado. Em Petrópolis, por exemplo, o município decretou ponto facultativo nas repartições públicas. Em Nova Iguaçu, as aulas no turno da manhã acontecem normalmente, no entanto, os estudantes dos períodos da tarde e da noite terão atividades remotas.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os principais acumulados de chuva, no período de 24h, até às 6h20 desta sexta, foram em Angra dos Reis, na Costa Verde (88,5mm); Cantagalo, na Região Serrana (58,2mm); Teresópolis, Região Serrana (48,4mm); em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (40,8mm); e em Nova Friburgo, na Região Serrana (38,8mm).

O estado segue com risco hidrológico moderado para as regiões Sul, Costa Verde, Metropolitana, na capital e na Baixada Fluminense. Há possibilidade de elevação e transbordamento dos níveis dos rios. Também há risco moderado para deslizamento na região da Costa Verde.



Previsão para a capital nos próximos dias

Neste sábado (5), devido ao deslocamento e posterior transporte de umidade do oceano, o tempo seguirá instável na cidade do Rio. Assim, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva moderada a muito forte, acompanhada de raios e rajadas de vento moderadas a fortes até o período da tarde. Haverá um declínio na temperatura, com máxima de 24ºC e mínima de 17°C.



No domingo (6) e na segunda-feira (7), a previsão indica uma diminuição na intensidade da chuva. O tempo continuará sendo influenciado pelo transporte de umidade do oceano em direção ao continente. Os dias serão nublados com variação de 25ºC e 16º.