Ataque a tiros em lanchonete tem três mortos e um ferido na Zona Oeste

Rio - Três homens morreram e um outro ficou ferido durante um ataque a tiros a uma lanchonete na Rua Bárbara Heliodora, no Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (3). Dentre os mortos estão o entregador Luiz Phelippe Pires, 25 anos, e um cliente assíduo do local, Luíz Cláudio Soares Serpa, 61 anos.

Relatos apontam que quatro criminosos em um carro do modelo Corolla passaram atirando em direção ao estabelecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o quartel de Realengo ocorreu às 22h50.

No local, o homem ferido, Alexandre Oliveira de Mello, 59 anos, foi encaminhado ao Hospital Albert Schweitzer, com ferimentos moderados. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde dele é grave.

A terceira vítima fatal foi identificada como Jadir Barbosa Tavares Júnior, 33. Segundo as primeiras informações, ele seria o alvo dos bandidos, que fugiram logo após os disparos. Os três corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.



Em nota, a PM informou que agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na região. No local, os militares preservaram a área para a perícia, que ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.