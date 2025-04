Mulher que espalhou a fake news da 'velha sonsa' no 'BBB 25' reaparece e manda recado

A fake news do "velha sonsa" gerou uma briga no BBB 25 entre Vilma e Vinícius. Renata ouviu na Vitrine do Seu Fifi, sobre a fala do brother e, após repercussão nas redes sociais, a mulher responsável pela informação falsa, Yolanda Nascimento, apareceu.

"Estou sabendo que o Mesa Cast está me procurando. Me ajudem, para que eles me encontrem e eu possa fazer uma entrevista para vocês", disse, em vídeo postado no TikTok.

Na edição do programa, o momento foi relembrado e desmentido pelo VAR. "Velha sonsa" foi dirigido à Diogo Almeida, filho de Vilma. Os adjetivos estão no feminino porque "velha sonsa" está em concordância com "gente".

Apesar do boato ter sido desmentido, Vilma discordou da informação e afirmou que Vinícius teria dirigido o termo para ela, durante o Café com o Eliminado no Mais Você.

A mãe de Diogo completou que ele teria disfarçado: "Esse 'demora para resolver' só poderia ser comigo, não foi com o Diogo. Ele tentou dar uma disfarçada ali, porque ele é malandro", disse.