Neuralink procura mais voluntários ao redor do mundo para implante de chip cerebral

A Neuralink, empresa de implantes cerebrais, de Elon Musk, está em busca de voluntários ao redor do mundo para testar seu chip que permite que as pessoas controlem computadores com a "força do pensamento". A inscrição pode ser feita de qualquer país por meio do site da Neuralink.

Segundo publicação no X, pacientes tetraplégicos, ou que possuem alguma condição que não conseguem usar os braços ou as pernas, estão aptos para se inscrever no histórico de pacientes da Neuralink para o teste chamado de Prime Study.

Até agora, a companhia de Musk já implantou três chips desse tipo em cérebros humanos.

O objetivo do teste é avaliar como pacientes com limitações motoras poderiam controlar máquinas com o uso, apenas, do pensamento. Musk é um entusiasta do uso da inteligência artificial (IA) para o desenvolvimento de tecnologias como essa.

