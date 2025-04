Bruce Springsteen lançará 83 músicas em álbuns inéditos este ano

Bruce Springsteen surpreendeu seus fãs na quinta-feira, 3, ao anunciar o lançamento do Tracks II: The Lost Albums, uma coleção de sete álbuns inéditos com músicas gravadas entre 1983 e 2018.

De acordo com as redes sociais do cantor, o lançamento está previsto para o dia 27 de junho.

A notícia foi celebrada por fãs e seguidores do músico. "Esse é o dia mais feliz da minha vida", escreveu um. "83 músicas! Obrigada, Bruce", comentou outro.

Os fãs de Springsteen já sabiam que o cantor reteve muitas canções durante a sua carreira. Ao longo dos anos trabalhando com música, o cantor já fez comentários sobre gravações arquivadas ou inacabadas.

As novas músicas devem preencher lacunas em sua carreira, como o álbum perdido, LA Garage Sessions, de 1983.