Suspeito de matar arquiteto que atropelou ladrão no Butantã é preso

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu nesta sexta-feira, 4, Hugo dos Santos Araújo, suspeito de atirar contra o arquiteto Jefferson Dias Aguiar durante uma fuga de roubo no Butantã, zona oeste de São Paulo, na terça-feira, 1º de abril. O homem se apresentou à equipe responsável pela apuração do caso, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Araújo foi identificado pouco depois do homicídio por meio de imagens de câmeras de segurança, mas estava foragido. Os policiais da 1ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), do Deic, chegaram próximo de capturar o suspeito durante uma apuração sobre o seu paradeiro, mas ele conseguiu fugir na ocasião.

Segundo a SSP, ele decidiu se entregar. O objetivo da polícia agora é prender o segundo envolvido no crime, que dirigia a motocicleta que carregava Araújo. Ele também já foi identificado, mas está foragido.

A morte do arquiteto Jefferson Dias Aguiar aconteceu no começo da tarde da terça-feira, na altura do número 64 da rua Desembargador Armando Fairbanks, no Butantã. Ele estava em uma caminhonete Montana quando viu uma mulher sendo assaltada por dois indivíduos em uma moto - eles teriam levado o celular e a aliança dela.

Logo em seguida, imagens de monitoramento mostram que o arquiteto atropelou um dos suspeitos, que seria Araújo. A polícia investiga se o atropelamento foi intencional ou um acidente.

Com o impacto da batida, Araújo caiu no chão, mas se levantou e efetuou três disparos contra o arquiteto. Um dos tiros atingiu as costas da vítima, perto da região da nuca. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP) em estado grave, mas não resistiu.

Conforme a Polícia Militar, a dupla praticava outros assaltos na região antes de disparar contra o arquiteto. Depois de cometer o crime, eles teriam conseguido escapar pulando o muro de um estacionamento, que fica ao lado de uma obra. Os autores abandonaram no local a motocicleta usada no assalto, uma Honda Titan azul.