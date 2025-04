Programa envia alerta para quem está usando celular furtado ou roubado; saiba se cadastrar

A partir desta sexta-feira, 4, quem está usando um celular roubado ou furtado e cadastrado no aplicativo Celular Seguro vai receber mensagem alertando que o aparelho é alvo de crime. O alerta também vai avisar que a pessoa deve entregar o telefone numa delegacia.

As mensagens chegarão por aplicativo ou SMS e são uma nova funcionalidade do programa Celular Seguro, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em dezembro de 2023. Se, depois de receber a mensagem, a pessoa que estiver usando o celular não entregar o aparelho à polícia, poderá ser responsabilizada pelos crimes de receptação ou furto, a depender da investigação.

Mas o objetivo do alerta não é intimidar o criminoso que sabe estar negociando um aparelho fruto de crime, e sim alertar quem não sabe que comprou um telefone furtado ou roubado e combater o comércio desse tipo de equipamento.

Para se cadastrar e proteger o próprio aparelho, o dono do telefone deve baixar o aplicativo Celular Seguro, disponível para Android e iPhone (iOS), fazer login com a conta gov.br, clicar em "registrar telefone", selecionar "cadastrar telefone", inserir os dados do celular (número, operadora, marca) e clicar em "cadastrar".

Nesse processo, ao inserir os dados do telefone, também é possível indicar o contato de uma pessoa de confiança que poderá ser alertada caso o celular seja perdido, furtado ou roubado.

Em caso de furto, roubo ou perda, a própria vítima pode acessar o programa e efetuar o bloqueio do aparelho e de aplicativos financeiros. Mais de 2,6 milhões de pessoas estão cadastradas no Celular Seguro, que já emitiu mais de 121 mil alertas de bloqueio.

O app também permite consultar se o celular que a pessoa pretende comprar tem registro de roubo, furto ou extravio. Para isso é preciso clicar em "Celulares com Restrição", na tela inicial do aplicativo, inserir o IMEI (número identificador do aparelho) e clicar em "Consultar IMEI".

Para saber o IMEI do celular, vá até as configurações do aparelho, clique em "Sobre o telefone" (a expressão pode variar) e procure o campo "IMEI".

Até dezembro, o aplicativo Celular Seguro só permitia fazer o bloqueio total do aparelho, o que dificultava a localização dele. Mas uma atualização tecnológica adicionou o "Modo de Recuperação", em que são bloqueados apenas o chip e as contas de aplicativos parceiros do Celular Seguro.

Agora é possível configurar um novo chip no celular roubado ou furtado. Quando ele se conecta à rede de uma operadora, é possível identificar que há uma restrição e enviar a mensagem por SMS ou aplicativo.