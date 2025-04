Gloria Perez deixa de ter contrato fixo com a Globo após impasse envolvendo novela sobre aborto

Gloria Perez, de 76 anos, confirmou na tarde desta sexta-feira, 4, que não tem mais um contrato fixo com a Globo após mais de 40 anos de trabalho na emissora.

A autora de clássicos como O Clone e América explicou que tinha um contrato por obra para escrever a trama que iria ao ar após a exibição de Vale Tudo, mas preferiu desistir do trabalho após a emissora barrar que o tema do aborto fosse um dos assuntos da novela.

Procurada pelo Estadão, a Globo não se manifestou até o momento, mas o espaço segue aberto.

"De 1983, quando comecei colaborando com Janete Clair, até 2025 foram 42 anos. E esclareço para evitar mal entendidos: meu último contrato foi para fazer a novela que entraria depois de Vale Tudo. Sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos, a direção considerou que o assunto aborto era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas", disse Gloria, por meio das redes sociais.

"Não questiono a decisão, é normal que uma empresa decida de acordo com sua conveniência. Mas uma vez que o contrato era por obra, considerei que o mais conveniente para mim era não aceitar renovação e fazer a resilição do contrato. Tudo de comum acordo. As portas continuam abertas, as minhas e as da Globo também, mas nesse momento prefiro assim, quero viver esse tempo no 'deixa a vida me levar'", completou ela.

O primeiro trabalho de Gloria como autora principal na emissora foi em Barriga de Aluguel, de 1990, e a última novela que escreveu foi Travessia, que chegou ao fim em 2023.