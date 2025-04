Cemaden sobe risco de deslizamentos para 'muito alto' no litoral do RJ; veja o alerta para SP

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) subiu para "muito alto" o risco geológico no litoral do Estado do Rio de Janeiro, em atualização na madrugada deste sábado, 5. Isso significa que há possibilidade de ocorrer deslizamentos mais generalizados e quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias.

O alerta veio após forte acumulado de chuva nas últimas 24 horas. Segundo o Cemaden, ainda há previsão de continuidade da chuva, o que contribui para elevar a umidade do solo. Isso leva aos riscos de deslizamento e quedas.

No Estado de São Paulo, a capital e São José dos Campos apresentam riscos geológicos altos, segundo órgão federal. Na capital, não há previsão de temporais para este sábado, mas o solo continua encharcado.

De acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro, a cidade de Angra dos Reis recebeu um acumulado de 282,6 mm de chuva nas últimas 24 horas. Mangaratiba acumulou 167,2 mm de chuva no mesmo período. As duas cidades ficam na Costa Verde do Estado.

A capital registrou nível de 165,4 mm. No município do Rio, a Defesa Civil acionou às 6h deste sábado 10 sirenes em comunidades da Grande Tijuca (Formiga, Borel e Morro do Andaraí). O alerta é para que os moradores dessas áreas saiam de casa e busquem abrigo.

Outras cidades com acumulado de chuva alto ficam na região Sul e na Baixada Fluminense: Seropédica (159,7mm/24h) e Belford Roxo (155,6mm/24h). No Rio Alcântara, em São Gonçalo, o governo estadual registrou alerta de transbordo por volta das 6h deste sábado.

O Cemaden também alerta para risco geológico alto nas cidades de Petrópolis, Volta Redonda e Barra Mansa.

Para o governo do Rio, o risco de deslizamentos é muito alto apenas em Angra dos Reis. Em Mangaratiba, Rio Claro, Belford Roxo, Duque de Caxias e no Rio de Janeiro, o risco é alto.

Na noite desta sexta-feira, 4, o comando-geral do Corpo de Bombeiros do Rio foi transferido temporariamente para Angra dos Reis. Segundo o governo do Estado, houve reforço de cerca de 1, 6 mil bombeiros militares e agentes de defesa civil em todo o Rio de Janeiro.

De acordo com a Defesa Civil do Rio, para a manhã e a tarde são esperadas pancadas de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Há risco alto a muito alto de elevação e transbordamento dos níveis dos rios em todas as regiões do Estado.

Além da Costa Verde, Baixada Fluminense e Capital, outra região que merece atenção é Baixada Litorânea, especialmente a cidade de Rio das Ostras. O risco hidrológico para essa área é muito alto, de acordo com a Defesa Civil.

O governador do Rio, Cláudio Castro, informou no fim da noite da sexta-feira que houve um deslizamento em Duque de Caxias, sem vítimas. Ele foi a Petrópolis para acompanhar a situação na cidade. De acordo com Castro, a chuva na sexta foi mais fraca que o esperado na região Serrana e em Rio das Ostras.

Em São Paulo, risco geológico é alto

No Estado de São Paulo, a capital e São José dos Campos apresentam riscos geológicos altos, segundo o Cemaden. Isso quer dizer que há possibilidade de deslizamentos pontuais e esparsos onde a chuva ocorrer de forma mais intensa, além de quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias.

Em relação ao risco hidrológico, esses dois municípios são listados com alerta moderado. Isso quer dizer que há possibilidade de enxurradas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas e inundações pontuais em córregos urbanos, devido a chuvas persistentes ao longo do dia.

De acordo com a última atualização do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, para este sábado não há previsão de temporais. No entanto, o solo encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra.

Riscos em outras regiões

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, apresenta riscos hidrológico e geológicos altos. Há possibilidade de inundação do rio Itapemirim, além de deslizamentos de terra, segundo o Cemaden. Na capital capixaba, o risco é moderado. Podem ocorrer inundações pontuais em córregos urbanos, enxurradas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas, além de deslizamentos pontuais em encostas.

Em Minas, o risco hidrológico é alto em Juiz de Fora e moderado na capital, Belo Horizonte. Em Juiz de Fora e Pouso Alegre, há risco moderado de eventos geológicos.

No Nordeste, São Luís (MA) e Fortaleza (CE) apresentam risco moderado de pancadas de chuva fortes. No Norte, Macapá (AP) e Belém (PA) têm o mesmo risco moderado, segundo o Cemaden.