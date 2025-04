Ventos fortes na madrugada em SP; veja qual foi a velocidade das rajadas em cada cidade

São Paulo registrou rajadas de ventos fortes neste sábado, 5, com velocidades que chegaram a 57 km/h em Bauru, no interior do Estado. Na sexta-feira, 4, o vento chegou a 60,8 km/h em Barra Bonita, na região de Bauru, e São Miguel Arcanjo, na região de Sorocaba. Os dados são da Defesa Civil estadual.

Na capital, a velocidade dos ventos foi de 51,8 km/h no sábado, medida na estação de Congonhas, zona sul (veja lista abaixo).

Apesar de registros acima de 50km/h serem considerados fortes, a marca ainda fica longe do recorde estadual. A máxima foi de 151 km/h, em Santos, no litoral. A ventania foi registrada em novembro de 2023.

Em outubro do ano passado, os ventos passaram de 100 km/h na Capital. O recorde foi de 107,6 km/h, na zona sul da cidade. Foi a maior velocidade em 30 anos.

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro entraram em alerta para temporais a partir desta sexta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por causa da frente fria que atinge a região.

Veja abaixo as velocidades dos ventos registrados no Estado de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil:

Sábado, 5 de abril (até as 7h11):

1 - 57,2 km/h em Bauru (SBAE - REDEMET)

2 - 55,1 km/h em Ourinhos (INMET)

3 - 54,7 km/h em Barra Bonita (INMET)

4 - 52,9 km/h em São Miguel Arcanjo (INMET)

5 - 51,8 km/h na capital - Congonhas/São Paulo (SBSP - REDEMET)

6 - 49,3 km/h em Bauru (INMET)

7 - 46,1 km/h em Bragança Paulista (INMET)

8 - 43,6 km/h em Jales (INMET)

9 - 42,8 km/h em Iguape (INMET)

10 - 40,7 km/h em Marília (INMET)

Sexta-feira, 4 de abril:

1 - 60,8 km/h em Barra Bonita (INMET)

2 - 60,8 km/h em São Miguel Arcanjo (INMET)

3 - 52,2 km/h em Dracena (INMET)

4 - 50,4 km/h em Ourinhos (INMET)

5 - 49,0 km/h na capital - Mirante de Santana/São Paulo (INMET)

6 - 48,.6 km/h em Iguape (INMET)

7 - 44,6 km/h em Taubaté (INMET)

8 - 44,6 km/h em Interlagos/São Paulo (INMET)

9 - 43,2 km/h em Bragança Paulista (INMET)

10 - 39,2 km/h em Campos do Jordão (INMET)

Diadema e Santos têm pontos de alagamentos

A Defesa Civil registrou pontos de alagamentos em Diadema, na Região Metropolitana. Muros caíram parcialmente em uma escola, mas não prejudicaram as aulas.

Em Santos, houve alagamento temporário na estrada em direção a São Vicente. A Defesa Civil também registrou quedas de árvores sobre a fiação elétrica, que causaram a interrupção da energia elétrica.

Uma árvore de grande porte caiu em São Sebastião, na rodovia SP-55. A via ficou totalmente interditada mas foi liberada após o corte da árvore.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a capital e São José dos Campos apresentam riscos geológicos altos. Isso quer dizer que há possibilidade de deslizamentos pontuais e esparsos onde a chuva ocorrer de forma mais intensa, além de quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias.

Em relação ao risco hidrológico, esses dois municípios são listados com alerta moderado. Isso quer dizer que há possibilidade de enxurradas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas e inundações pontuais em córregos urbanos, devido a chuvas persistentes ao longo do dia.

De acordo com a última atualização do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, para este sábado não há previsão de temporais. No entanto, o solo encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra.