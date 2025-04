Futebol: TV Brasil exibe decisão do Campeonato Capixaba neste sábado

, emissora da), exibe neste fim de semana a partida que vai definir o vencedor do Campeonato Capixaba de Futebol.O local do confronto é o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Desde o início do ano, a TV Brasil tem transmitido importantes campeonatos estaduais de futebol, em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Já passaram pela telinha o Baianão (TVE Bahia), o Cearense (TV Ceará) e o Parazão (TV Cultura do Pará). No caso do Campeonato Capixaba, a TVE Espírito Santo é responsável pelas imagens, narração e comentários.

O Porto Vitória se saiu melhor no jogo de ida da final, na última terça-feira (1º). O Verdão venceu o Rio Branco por 1 a 0. Thainler, de pênalti, fez o gol. O resultado traz uma vantagem para o Porto Vitória, que agora pode até empatar no jogo da volta que mesmo assim levanta a taça e garante vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026.

Sobre o Campeonato Capixaba de Futebol

A Série A do Campeonato Capixaba, popularmente conhecido como Capixabão, é a principal competição de futebol do Espírito Santo. Dez times entraram em disputa: Porto Vitória, Real Noroeste, Desportiva Ferroviária, Vitória, Rio Branco VN, Vilavelhense, Jaguaré, Capixaba, Nova Venécia e Rio Branco.

Na primeira fase, os dez clubes competiram entre si em turno único, e os oito primeiros avançaram. As quartas de final, semifinais e final são disputadas em jogos de ida e volta.

