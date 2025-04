UFSM divulga lista com os nomes das 7 pessoas que morreram em acidente com ônibus no RS

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, divulgou a lista das sete vítimas que morreram no acidente de trânsito da sexta-feira, 4, em Imigrante, no Vale do Taquari. Um ônibus que transportava estudantes e professores do curso de paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM tombou por volta de 11h15, na altura do quilômetro 3,5 da rodovia RSC-453.

Informações preliminares indicam que o coletivo perdeu o freio, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Ao todo, 33 pessoas estavam no ônibus, incluindo o motorista - 26 delas ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas.

A viagem foi realizada para uma visita técnica ao cactário Horst, na mesma cidade.

Em nota divulgada na manhã deste sábado, 5, a universidade lamentou a morte das vítimas e disse que presta ajuda e apoios aos familiares e amigos enlutados.

"A força tarefa entre Prefeitura Municipal de Santa Maria, Defesa Civil, Brigada Militar, Ministério Público Estadual e UFSM permanece em contato com as famílias para auxiliá-los com encaminhamento dos trâmites legais e apoio psicológico", disse a UFSM, em comunicado.

A universidade informou também o nome dos sobreviventes que foram hospitalizados. Mais de 20 precisaram ser levados para unidades médicas em Lajeado, Teutônia e Estela.

Outras quatro pessoas, que estavam na lista de passageiros, acabaram não embarcando no ônibus.

Por conta do acidente, a Universidade Federal de Santa Maria decretou luto por três dias e suspendeu as atividades universitárias na sexta-feira e neste sábado.

Previsto para ser realizado na segunda e terça-feira, 7 e 8 de abril, o 1º Congresso Internacional de Vítimas de Queimaduras em Tragédias, organizado pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), também foi suspenso.

Vítimas do acidente com ônibus da Escola Politécnica da UFSM

Vítimas que foram a óbito

Dilvani Hoch

Elizeth Fauth Vargas

Fátima E. R. Copatti

Flavia Marcuzzo Dotto

Janaina Finkler

Marisete Maurer

Paulo Victor Estefanói Antunes

Vítimas que precisaram ser hospitalizadas

Ana Cassia Muller

Celmar Borges Eisenhardt

César Augusto Vielma Infante

Cristina Zanini Santana

Daniela Gracioli

Delma da Silva da Silva

Eliane Ravazi Matos

Émerson Andrade dos Santos

Gabriela Dalcin Marques

Gabriela Henning Osmari

Liandra Gabriele dos Santos

Lucas Jacobi Dalcin

Maria Eliane Savegnago

Marlon Dornelles Ribas

Roberta Fortes Dalmoso

Vanessa Rodrigues Pucci

Vera Conceição Goés Mario

Denise Estivalete Cunha

Marília Milani

Marcia Lenir Gerhardt

Karina Vieira da Silva

Fernanda Gonçalves de Menezes

Teresinha Maria Vendrusculo

Marta Denise Mazuim

Isabela Morais Machado

Rodolfo Boop