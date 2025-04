Samba na Gamboa celebra a Portela com Marquinhos de Oswaldo Cruz

Na semana em que a Escola de Samba Portela completa 102 anos de fundação, o programa. Com a apresentação de Teresa Cristina, o episódio inédito vai ao ar neste domingo (6), às 13h.

Marquinhos de Oswaldo Cruz é um dos filhos da escola de samba centenária. Compositor e cantor, ele idealizou eventos importantes do calendário cultural carioca, como o Trem do Samba. No bate-papo, permeado por canções que fazem parte da memória portelense, Teresa e Marquinhos passeiam por curiosidades sobre a história da escola e seus ícones.

No repertório do programa, Teresa e Marquinhos interpretam canções como O passado da Portela, Geografia Popular, Luz da Inspiração, O que os olhos não podem ver e A maldade não tem fim.

Programa original da emissora pública, o Samba na Gamboa está no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. A produção tem janela alternativa na programação aos sábados, às 23h. O conteúdo ainda pode ser acompanhado na versão para a Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, disponível para toda a rede.