Papa Francisco faz primeira aparição pública em celebração no Vaticano após internação

O Papa Francisco fez sua primeira aparição pública neste domingo, 6, ao saudar fiéis que participavam da missa do Jubileu dos Enfermos, na Praça São Pedro, no Vaticano. O religioso ficou hospitalizado por 38 dias por causa de uma grave pneumonia.

Ao fim da celebração dominical, o pontífice fez uma aparição surpresa. De cadeira de rodas e usando uma cânula debaixo do nariz, ele acenou brevemente para os fieis. Segundo o Vaticano, havia 20 mil peregrinos reunidos na Praça São Pedro.

O papa acompanhou a missa pela televisão, de acordo com o arcebispo Fisichella, que presidiu a celebração. Fisichella leu durante a cerimônia uma homilia preparada por Francisco, na qual ele disse que Deus não nos deixa sozinhos durante momentos de doença.

"Na doença, Deus não nos deixa sozinhos e, se nos abandonarmos a Ele, precisamente onde as nossas forças falham, podemos experimentar a consolação da sua presença", escreveu o papa na homilia.

Na homilia, o papa também compartilhou com os fiéis sobre como foi se sentir frágil e dependente dos outros no período em que ficou doente.

"Convosco, queridos irmãos e irmãs doentes, neste momento da minha vida, estou a partilhar muito: a experiência da enfermidade, de me sentir frágil, de depender dos outros em tantas coisas, de precisar de apoio", escreveu.

"Nem sempre é fácil, mas é uma escola na qual aprendemos todos os dias a amar e a deixarmo-nos amar, sem exigir nem recusar, sem lamentar nem desesperar, agradecidos a Deus e aos irmãos pelo bem que recebemos, abertos e confiantes no que ainda está para vir", continuou.

Ao final da missa, foi lida uma mensagem de agradecimento de Francisco. O papa "agradeceu do fundo do coração as orações dirigidas a Deus pela sua saúde".