Bombeiros resgatam cabra presa em porta-malas em Petrópolis

Bombeiros resgataram neste sábado, 5, uma cabra que estava presa no porta-malas de um carro em Petrópolis. A cidade foi fortemente atingida pelas chuvas neste fim de semana. O animal ficou ilhado durante um alagamento no bairro Val Paraíso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (Cbmerj), o carro ficou preso debaixo de um poste que caiu.

O 15° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Petrópolis resgatou a cabra e a encaminhou para as dependências do quartel, onde ela recebeu os primeiros cuidados. "Toda vida importa", afirmou o Corpo de Bombeiros em nota.

A Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea) da prefeitura de Petrópolis deu atendimento veterinário ao animal. Segundo o coordenador da Cobea, o veterinário Felipe Facklam, a cabra passa bem, está com os sinais vitais preservados e sem sinal de afogamento. Posteriormente, o animal foi devolvido ao dono, segundo o Cbmerj.