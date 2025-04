Cemaden emite alerta para riscos de novas enxurradas e inundações

Rio - O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um aviso, neste domingo (6), sobre os altos riscos geo-hidrológico no Rio, especialmente em Petrópolis, na Região Serrana, devido à possibilidade pancadas de chuva ao longo do dia que, associadas aos acumulados anteriores favorecem a ocorrência de novas enxurradas, alagamentos temporários ou inundações pontuais em córregos urbanos.



O alerta também foi emitido para a região de Campo dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e para o Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim e Vitória. A previsão é de chuva persistente ao longo do dia, com possibilidade de pancadas mais intensas em curto período de tempo.



Em comunicado, o órgão avisa ainda sobre a possibilidade de inundação dos rios principais e afluentes das bacias do rio Itabapoana, que corta Minas Gerais, RJ e Espírito Santo, além do rio Itapemirim. Já em outros locais, como Volta Redonda e Macaé, o risco é moderado.



Angra e Petrópolis



Angra dos Reis, na Costa Verde, e Petrópolis, na Região Serrana, estão entre os municípios mais afetados pelas chuvas deste fim de semana.



De acordo com o Cemaden, considera-se alta a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa devido à presença de áreas com alta vulnerabilidade e à previsão de chuva fraca ao longo do dia que, associada aos acumulados de chuva prévios (que superam 250 mm em 24 horas em alguns municípios), pode ser suficiente para causar deslizamentos em encostas.



Segundo a Defesa Civil do Estado, o risco de deslizamento para as regiões Costa Verde, Serrana e Baixada Fluminense, segue muito alto.