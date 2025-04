Sociedade civil pode se inscrever até o dia 10 em diálogo do Brics

Termina no próximo dia 10 de abril, sábado, o prazo para inscrição no diálogo BRICS e a Economia Global: Desafios e Oportunidades.Programado para acontecer de maneira virtual, no dia 16 de abril, este será o primeiro evento internacional organizado pelo pilar Financeiro do Brics neste ano.

>>> As inscrições podem ser feitas gratuitamente

O evento é organizado pela presidência brasileira do Brics, que comanda o bloco neste ano. Segundo a organização, ocorrerão duas sessões que discutirão a integração das economias do BRICS à economia global. Também está na pauta do evento o debate sobre o fortalecimento do comércio e dos investimentos entre os países membros do Brics como impulsionadores do crescimento econômico e estratégia para fortalecer os Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento (EMDEs, na sigla em inglês) e as prioridades da Trilha de Finanças durante a Presidência Brasileira do Brics.

As organizações da sociedade civil que se inscreverem devem enviar uma proposta de intervenção de até três minutos a ser apresentada durante a sessão BRICS e o Fortalecimento das Economias do Sul Global. Serão aceitas dez propostas, a partir de uma avaliação de sua relação com os temas e assuntos que serão tratados pela mesa.

Atualmente o Brics é composto por 11 países-membros: África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia. Em termos populacionais, o Brics representa aproximadamente 48,5% da população do planeta.

Em relação à economia, a participação do bloco no Produto Interno Bruto (PIB) mundial ficou em aproximadamente 39% em 2023. No comércio internacional, os países do Brics respondem por 24% do total das trocas mundiais.