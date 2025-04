Vídeo: motorista luta com bandido e é morto no Rio Comprido

Um homem identificado como Patrick Scialom França foi morto a tiros na noite de sábado (5) após reagir a um assalto na Rua Santa Alexandrina, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Câmeras registraram o momento em que dois criminosos em uma motocicleta abordam a vítima, que estava dentro de um Renault Duster branco..

Veja o vídeo:

Motorista morre baleado ao reagir a assalto e trocar socos com bandido no Rio Comprido. O caso aconteceu na noite deste sábado (5).



Ao descer do carro, Patrick entrou em luta corporal com um dos assaltantes. Segundo testemunhas, o comparsa do criminoso chegou a sacar uma arma, que teria falhado duas vezes. A briga durou cerca de 20 segundos.Enquanto os dois lutavam, o segundo bandido subiu na moto para fugir. O assaltante que trocava socos com a vítima se afastou e tentou escapar. Patrick ainda correu atrás dos criminosos, mas foi baleado pelo homem que pilotava a motocicleta.Policiais do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados e encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação. O patrulhamento foi reforçado na região.Em nota, a Polícia Civil informou que está analisando imagens de câmeras de segurança e realiza diligências para identificar os suspeitos.