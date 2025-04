Filme em plano-sequência com criadores de 'Adolescência' é disponibilizado gratuitamente

O Chef, filme com criadores do hit Adolescência, está disponível gratuitamente pela plataforma de streaming Filmelier+ desde às 19h da sexta-feira, 4, e poderá ser assistido no YouTube até 24 de abril.

A filmagem em plano-sequência da série da Netflix, que fascinou os espectadores, já havia sido utilizada em O Chef, de 2021. Ambas produções são fruto da parceria entre o diretor Philip Barantini e o ator Stephen Graham (um dos criadores de Adolescência e intérprete do pai de Jamie).

O longa-metragem utiliza a mesma técnica imersiva para acompanhar, por 1 hora e 32 minutos, os bastidores da cozinha profissional de um restaurante. O chef, vivido por Graham, tenta equilibrar crises pessoais e profissionais e manter a equipe sob controle diante da crescente pressão. Em 2022, o filme concorreu em quatro categorias no Bafta, o Oscar britânico.

Segundo o Filmelier, o consumo de O Chef no canal cresceu mais de 4.000% desde a estreia de Adolescência na Netflix. Com versões dubladas em português e espanhol, o filme poderá ser acessado em toda a América Latina pelo YouTube até 24 de abril. Depois, continuará no catálogo da plataforma.

O Filmelier+, streaming recém-lançado no mercado brasileiro, está disponível para assinatura dentro do Prime Video. O catálogo conta com títulos como Flow e Sem Chão, vencedores do Oscar 2025, além de obras de cineastas consagrados como Pedro Almodóvar e Amos Gitaï.

A proposta da plataforma é levar aos consumidores um serviço de curadoria, equilibrando a grande quantidade de ofertas disponíveis no mercado com um filtro de qualidade gerido por especialistas.