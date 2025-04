Pista da Tamoios é liberada após 36 horas de interdição por excesso de chuva

Após 36 horas de interdição, a Serra Antiga da Tamoios foi liberada ao tráfego no início da tarde deste domingo, 6. As duas pistas de descida para o litoral estavam interditadas desde o final da noite de sexta-feira, 4, quando foi acionado o protocolo de segurança da rodovia, devido ao acúmulo de 100 milímetros de chuvas em 72 horas. A Rodovia dos Tamoios é o principal acesso ao litoral norte de São Paulo.

Com a liberação, o tráfego na Tamoios voltou à sua configuração normal, com o trânsito sentido Caraguatatuba fluindo somente pela Serra Antiga e o trânsito sentido São José dos Campos operando unicamente pela Serra Nova.

Durante o período de interdição, o tráfego da Serra Antiga foi desviado para a Serra Nova, que passou a operar com comboios, no sistema pare e siga. Os comboios para a subida eram formados na entrada da cidade de Caraguatatuba, enquanto os veículos que desciam se agrupavam no trecho do planalto, na altura do km 59. Durante o período de interdição, foram formados 70 comboios, segundo a concessionária.