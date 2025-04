Expansão da produção de vacinas do Butantan prevê derrubada de mais de 6 mil árvores

A expansão do complexo industrial do Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, deve causar a derrubada de mais de 6,6 mil árvores. A previsão está em um ofício enviado ao Ministério Público pela Fundação Butantan. A entidade alega que a ampliação tem como objetivo aumentar a capacidade de produção de vacinas. No entanto, moradores da região e ambientalistas questionam se o projeto poderia ser realizado em outro local, sem necessidade de desmatamento.

Se a expansão for realizada conforme o previsto, a vegetação remanescente no Instituto Butantan passará a ocupar 43% da área total do complexo. Atualmente, a cobertura vegetal representa 50% do terreno. Para compensar a derrubada, a Fundação propõe o plantio de 9.260 mudas no próprio complexo.

Em entrevista à Rádio Eldorado, Fábio Sanchez, integrante do coletivo Rede Nosso Parque, que reúne movimentos em defesa de áreas públicas do estado de São Paulo, disse que contestou a prometida compensação ambiental, alegando que "espécies de animais não mudam de local". Segundo ele, as entidades contrárias ao projeto seguem em contato com o Ministério Público (MP) para barrar a iniciativa.