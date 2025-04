Ônibus perde controle e atinge veterinária na Tijuca: 'Barulho muito grande!'

Rio – Um ônibus perdeu o controle e colidiu com a fachada do hospital veterinário Birds & Cia, localizado na Rua Campos Sales, 136, no bairro da Tijuca, na Zona Norte, durante a madrugada desta segunda-feira (7). O acidente aconteceu por volta das 3h30 e assustou os profissionais que estavam de plantão.

De acordo com Sara Coutinho, médica veterinária que estava trabalhando durante a madrugada, o motorista do coletivo relatou que teria perdido o controle após um carro avançar o sinal vermelho em um cruzamento próximo. Ela ainda contou que ouviu um barulho muito alto e foi checar o que tinha acontecido.



"Quando olhamos pela janela, vimos primeiro um carro batido do outro lado da rua. Mas aí quando a gente olhou para baixo, a gente viu esse ônibus assim totalmente dentro aqui (do hospital), quebrou essa parte da grade, mas não entrou completamente na clínica", disse a médica veterinária.



Sara também informou que o motorista do ônibus bateu a cabeça com o impacto, mas foi prontamente socorrido. "Ligamos para os bombeiros e para a polícia, que chegaram muito rápido. O motorista saiu andando e chegou a filmar tudo", afirmou.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 03h40, e socorreu duas vítimas, uma de 21 anos e outra de 62, mas não soube informar se elas estavam em um dos veículos, na clínica, ou se eram pedestres. Ambas foram atendidas no local e recusaram remoção para uma unidade de saúde.

A corporação também disse que não conseguiu confirmar se houve uma colisão entre o carro e o ônibus, apesar de terem sido acionados para uma colisão entre veículos.



Pela manhã, clientes chegaram ao local com seus animais de estimação, mas retornaram ao ver a clínica com as portas fechadas.



Em nota, a Rio Ônibus informou que "lamenta o ocorrido" e que "a empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente".