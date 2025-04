Mãe e filho são baleados em casa no Complexo do Chapadão

Rio - Mãe e filho foram baleados, na madrugada desta segunda-feira (6), no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. A mulher e o adolescente, ainda não identificados, estavam dentro da própria casa, quando acabaram atingidos. Segundo a Polícia Militar, não houve confronto envolvendo equipes na região.

De acordo com a PM, o 41º BPM (Irajá) foi informado que duas pessoas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros feridas por tiros, durante a madrugada. No local, os policiais descobriram que as vítimas são mãe e filho e estavam em casa quando foram atingidos. Um projétil passou superficialmente na cabeça do adolescente e a mulher acabou baleada no braço.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as vítimas foram transferidas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Até o momento, não há informações sobre os estados de saúde da mulher e do adolescente.

A PM informou que não houve confronto com equipes e que, desde o início da madrugada, está em patrulhamento nos Complexos do Chapadão e Pedreira, para prevenir confrontos entre criminosos rivais e reprimir o roubo de veículos e cargas.

Há meses, a região vive uma rotina de violência, provocada pela disputa territorial entre os traficantes do Chapadão, controlado pelo Comando Vermelho, e bandidos da Pedreira, que é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Manhã de tensão

Na manhã desta segunda-feira, um ônibus que circulava na linha 920 Pavuna x Bonsucesso foi sequestrado por bandidos e utilizado como barricada, em Costa Barros. A ação criminosa impactou as operações das linhas SVB665 Pavuna x Saens Pena, 778 Pavuna x Cascadura e 920 Pavuna x Bonsucesso, que estão com desvio na região.

Segundo o Rio Ônibus, 41 coletivos já foram sequestrados em 2025. "Mais uma vez reiteramos o apelo as autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca", afirmou o sindicato.



Por conta da tensão, a SMS informou que quatro unidades municipais de saúde na região de Costa Barros, entre Cínicas da Família e Centros Municipais de Saúde, suspenderam o funcionamento ou as atividades externas. As escolas da rede municipal funcionam normalmente.