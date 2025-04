Rio terá breve trégua na chuva, mas tempo vira novamente

Rio – Após um fim de semana marcado por chuvas intensas e transtornos em diferentes pontos da cidade, a previsão do tempo para os próximos dias aponta uma breve pausa nas precipitações antes da volta da instabilidade, com pancadas de chuva retornando de forma isolada a partir de quarta-feira (9).



Segundo o sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (7) o céu amanhece encoberto, podendo ficar parcialmente nublado ao longo do dia. Há chance de chuva fraca apenas pela manhã, com ventos de intensidade fraca a moderada. As temperaturas oscilam entre 17°C e 27°C.



Na terça (8), o tempo permanece estável, com céu variando entre nublado e parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Os ventos seguem moderados, e os termômetros marcam mínima de 16°C e máxima de 30°C.



O cenário muda na quarta-feira (9). O céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e à noite. As temperaturas sobem, podendo alcançar os 34°C, com mínima de 20°C. Os ventos aumentam de intensidade, passando de moderados a fortes.



Na quinta-feira (10), o clima continua semelhante, com sol aparecendo entre nuvens e pancadas de chuva previstas para o fim do dia. As temperaturas devem variar entre 21°C e 32°C, com ventos de fracos a moderados.



Para a sexta-feira (11), a previsão é de céu predominantemente nublado, com chuvas fracas a moderadas ocorrendo de forma isolada no período da tarde e à noite. A mínima esperada é de 21°C, e a máxima de 30°C.