Homem mata ex e depois tira própria vida na Nova Holanda

Rio - Um homem matou a ex-companheira a tiros, neste domingo (6), na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte. O crime teria ocorrido na frente do filho do casal, durante uma briga entre eles. Após a morte de Mônica Almeida Alves Silva, de 39 anos, Marco Aurélio Venceslau de Castro, de 41 anos tirou a própria vida.

De acordo com relatos de morados nas redes sociais, a briga entre o ex-casal teria ocorrido na frente do filho deles, de 4 anos, que seria autista. Durante a discussão, Marco Aurélio atirou contra Mônica, que não resistiu aos ferimentos. Em seguida, o homem também tirou a própria vida.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 22° BPM (Maré) foram acionadas para verificar uma ocorrência com óbitos na Rua Tancredo Neves, onde os policiais encontraram um homem e uma mulher com perfurações por arma de fogo e já sem vida.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e as investigações estão em andamento para apurar todos os fatos. Ainda não há informações sobre os sepultamentos de Mônica e Marco Aurélio.