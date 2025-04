Robert de Niro receberá Palma de Ouro honorária em Cannes

O ator Robert de Niro, lenda do cinema americano e duas vezes ganhador do Oscar, receberá uma Palma de Ouro honorária na abertura do 78º Festival de Cannes, em 13 de maio, informaram os organizadores da mostra nesta segunda-feira, 7.

"Há rostos que encarnam a sétima arte e diálogos que marcam para sempre os cinéfilos. Com sua interpretação interiorizada, que aflora na suavidade de um sorriso ou na dureza de um olhar, Robert De Niro se tornou um mito do cinema", destacou a organização em nota à imprensa.

O Festival não apenas premiará a carreira do protagonista de Taxi Driver e A Missão, mas também seu papel como produtor e fundador do Festival TriBeCa, em Nova York, acrescentou o texto.

"Meus sentimentos pelo Festival de Cannes são muito fortes", explicou de Niro, de 81 anos, citado no comunicado.

"Especialmente hoje, quanto tantas coisas no mundo nos separam, Cannes nos reúne: narradores, cineastas, admiradores e amigos. É como voltar para casa", prosseguiu.

De Niro receberá o prêmio na cerimônia de abertura, e no dia seguinte dará uma "masterclass" para o público em Cannes.

A 78ª edição do festival será realizada entre 13 e 24 de maio. A seleção de filmes será revelada na próxima quinta-feira a partir das 11h, horário de Paris (6h de Brasília).

De Niro participou de várias edições do Festival de Cannes e presidiu o júri da mostra francesa em 2011, mas nunca recebeu um prêmio de melhor ator.

Em Hollywood, ganhou o Oscar em duas ocasiões: em 1975, como melhor ator coadjuvante no papel do jovem mafioso Vito Corleone em O Poderoso Chefão II, de Francis Ford Coppola; e em 1981, como melhor ator pela interpretação de um lutador de boxe em Touro Indomável, de Martin Scorsese.

De Niro nasceu em agosto de 1943, em Little Italy, bairro de Nova York, filho de pais artistas e imigrantes europeus. Americano de nascimento, obteve a cidadania italiana em 2006.

Cresceu em um ambiente boêmio e começou a atuar aos 16 anos, inicialmente no teatro. Seu primeiro papel no cinema foi em Festa de Casamento (1969), de Brian de Palma, seguido de Os Cinco de Chicago (1970), de Roger Corman.

Embora tenha interpretado papéis muito variados, de dramas familiares a comédia, sua carreira permanece irremediavelmente ligada à de Martin Scorsese, que tem a propensão de escalá-lo para papéis de mafioso ou vilão, como em Os Bons Companheiros (1990), O Irlandês (2019) e Assassinos da Lua das Flores (2023).