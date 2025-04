MEC aprova curso de graduação em Medicina do Sírio-Libanês; saiba quanto vai custar

O Ministério da Educação (MEC) aprovou a criação do curso de bacharelado em Medicina pela Faculdade Sírio-Libanês. A decisão, publicada nesta segunda-feira, 7, no Diário Oficial da União, autoriza a instituição a oferecer 100 vagas anuais, com aulas no câmpus da Rua Martiniano de Carvalho, na Bela Vista, centro de São Paulo, onde fica o hospital.

As inscrições serão abertas ainda este mês, segundo a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês, com 10% das vagas destinadas a bolsas de estudos integrais. A mensalidade custará R$ 12,4 mil e primeira turma deve ingressar no segundo semestre de 2025. Interessados já podem registrar a intenção de fazer a graduação.

"Estamos orgulhosos e confiantes em multiplicar nosso jeito único de ser e cuidar, preparando médicos capazes de transformar desafios em oportunidades para proporcionar uma vida mais plena e digna", diz Denise Jafet, presidente do Sírio-Libanês. "Aprovado com nota máxima pelo MEC e com corpo docente altamente qualificado, nosso curso traduz o propósito institucional de promover saúde de qualidade."

A Faculdade Sírio-Libanês é mantida pela Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio-Libanês e foi criada em 2023. Atualmente, já oferece cursos de Biomedicina, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia.

O novo curso de Medicina terá uma grade curricular que integra teoria e prática desde o primeiro semestre, segundo a instituição. Além da formação médica, o conteúdo deve ter temas como empreendedorismo, gestão, pesquisa, inovação, pensamento computacional, experiência do paciente e mindfulness.

"Os alunos terão acesso à estrutura do Hospital Sírio-Libanês, referência internacional em excelência médica, e à experiência no atendimento em saúde pública, atuando em hospitais do SUS. A formação inclui atividades no Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri, gerido pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), parceiro do Governo do Estado de São Paulo na gestão dessa unidade."