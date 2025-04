Cláudia Ohana relembra tapa que levou durante gravação: 'Saí chorando'

Durante participação no videocast Desculpa Alguma Coisa, a atriz Cláudia Ohana relembrou um episódio traumático vivido nos bastidores da novela A Próxima Vítima, exibida pela TV Globo em 1995. Em conversa com Tati Bernardi, ela contou que levou um tapa de verdade do ator Marcos Frota durante a gravação de uma cena, sem ter sido avisada previamente.

"Eu me lembro do dia em que fiz. Eu tive um ataque no dia porque ele [Marcos Frota] me deu um tapa de verdade e eu saí chorando, falando: 'Não vou gravar essa cena, não estou aqui para levar tapa de ninguém'. Isso era a Cláudia falando", relatou a atriz.

Segundo Cláudia, a situação causou uma crise nos bastidores, a ponto de ela não querer mais gravar a cena prevista para o dia. A atriz explicou que sua personagem, Isabela, era constantemente agredida na trama e que, em outra sequência, chegou a ser esfaqueada pelo personagem Marcelo, interpretado por José Wilker.

Ela ainda refletiu sobre como cenas de violência eram tratadas na época. "Eu acho que essa cena não se gravaria hoje de jeito nenhum. Não pode", afirmou. Cláudia também disse que sentia medo na hora de gravar as cenas e criticou a maneira como o público reagia: "As pessoas adoravam ver isso, adoravam ver a Isabela sendo espancada, sendo esfaqueada".