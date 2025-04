Mulher assassinada pelo ex-companheiro na Nova Holanda será enterrada nesta terça

Rio - O corpo de Mônica Almeida Alves Silva, de 39 anos, morta a tiros pelo ex-companheiro neste domingo (6), na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, será velado nessa terça-feira (8). A cerimônia começa às 13h, no Cemitério da Penitência, no Caju, também na Zona Norte. O sepultamento acontece às 16h.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso, Marco Aurelio Venceslau de Castro, de 41 anos, matou a ex-companheira e tirou a própria vida em seguida. O crime teria ocorrido na frente dos dois filhos deles – uma das crianças seria autista.

A Polícia Militar também foi acionada e informou que os policiais do 22° BPM (Maré), ao chegarem ao endereço da ocorrência na Rua Tancredo Neves, encontraram um homem e uma mulher com perfurações por arma de fogo e já sem vida.

Pessoas que conheciam Mônica lamentaram o feminicídio nas redes sociais: "No sábado, (5), ela parou o carro em frente à loja que trabalho. Ao retornar, foi muito educada, pediu desculpas... Foi a primeira vez que estive com ela, mas ganhou o meu respeito por tamanha educação e simpatia", recordou uma; "Mônica não merecia isso. Aliás, mulher nenhuma. Ela era um amor de pessoa, muito comunicativa. Tratava todos muito bem", destacou outra.

Algumas ressaltaram o fato de duas crianças terem ficado órfãs: "Mais uma família destruída, filhos órfãos. Perderam a mãe, e que mãe! Muito paciente, amorosa e cuidadosa", listou uma; "Ela era minha cliente. Era uma boa pessoa, com um sorriso lindo, uma mulher muito educada. Que Deus a receba de braços abertos. Eu ainda não estou acreditando que ela está morta. Fico só pensando nos dois filhos", lastimou outra.