Maíra Cardi afirma que não vai bancar o filho após casamento

Rio - Maíra Cardi revelou que pretende cortar os gastos com o filho, Lucas Cardi Rangel, após o casamento do primogênito com Thuani Todeschini. A empresária afirmou que irá bancar somente a festa, mas que o herdeiro vai assumir as despesas de sua nova família.

fotogaleria "É muito importante que o homem consiga exercer o papel masculino do provedor dentro da casa dele para que ele seja admirado pela esposa. A partir do momento que ele sai da minha casa e ele continua recebendo dinheiro da mamãe, ele vai virar aquele filho, aquele marido que a gente não gosta, que é o filhinho da mamãe que não respeita a mulher e não coloca a mulher acima de tudo", disse em entrevista à Quem.

A coach declarou que a futura nora deve ser prioridade na vida do herdeiro. "Quero que o meu filho coloque a esposa dele antes de qualquer coisa e qualquer pessoa. Então, ele tem que ouvi-la e não mais a mim. Tenho medo de interferir de alguma nisso. Quando você banca financeiramente, você reclama que está gastando muito, o que está fazendo".

Maíra Cardi reconheceu que educou o filho para ter independência financeira. "Foi uma das primeiras preocupações que eu tive: 'Você vai dar conta sozinho? Não quero palpitar na sua vida, não quero estragar o seu casamento'. Ele ficou feliz, tem os rendimentos dele e ele vai dar conta, super bem", concluiu.