Prefeito de Angra dos Reis pede apoio federal para construir abrigos

Na reunião, o prefeito solicitou apoio federal para construção de abrigos comunitários reversíveis, que possam acolher as famílias afetadas sem comprometer o funcionamento de escolas. “Queremos construir abrigos que possam ser usados pela comunidade, mas que estejam prontos para receber pessoas em momentos de crise. Assim evitaremos paralisar as aulas por 15 ou 20 dias", explicou.

O secretário informou que o governo federal irá oferecer todo o suporte necessário e agilizar a liberação de recursos para atender a população.



Os dois visitaram áreas afetadas pelas chuvas, como a Estrada Beira Rio, no Bracuí, onde foram feitas obras de contenção. Outro local visitado foi o Parque Mambucaba, onde estão localizadas escolas municipais que atualmente servem como abrigos temporários. A comitiva também foi ao Quilombo Santa Rita do Bracuí.



A cidade está em situação de emergência por causa dos temporais. O município contabilizou 331 desalojados acolhidos em quatro abrigos abertos pela prefeitura. A orientação é que as pessoas permaneçam nos abrigos até que a Defesa Civil faça a vistoria dos imóveis e ateste que é seguro voltar para casa. Não houve mortes na cidade.

As aulas recomeçaram hoje (7) na maioria das escolas do município.