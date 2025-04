Operação combate a expansão do tráfico em comunidades da Zona Oeste

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (8), duas ações da "Operação Contenção" para combater e bloquear o avanço de uma facção narcoterrorista em comunidades da Zona Oeste. O objetivo é cumprir mandados de prisão na região de Jacarepaguá. Até o momento, dez criminosos foram presos.



Agentes da 32ª DP (Taquara) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) estão na Gardênia Azul. Paralelamente, equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) seguem no Anil. O trabalho tem o apoio de delegacias da capital e especializadas.



As regiões sofrem com intensas disputas de território entre criminosos rivais.