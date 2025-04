Mulher de turista mineiro baleado no Rio fala sobre terror: 'Ia matar a gente'

Rio - O turista mineiro e engenheiro Vinícius Dias baleado no último domingo (6), na Zona Portuária do Rio, passou por cirurgia e tem quadro de saúde estável. Nas redes sociais, a mulher dele, a nutricionista Poliana Ribeiro, revelou os momentos de terror que sofreu ao lado do marido e dos sogros ao serem ameaçados de morte pelo bandido.



A família estava próxima ao Armazém 4 e aguardava para embarcar em um cruzeiro para a Europa, quando foi alvo do criminoso, que tentou fugir do local em um carro roubado, mas acabou sendo preso.



"Esse bandido não levou nada, então a gente vê que é uma pessoa de má índole, mau caráter, que só queria realmente acabar com a vida de alguém em um lugar super movimentado, às 12h, onde tinha crianças e idosos, muitas pessoas. Ele covardemente, primeiro me abordou, eu não coloquei maldade nenhuma, primeiro pelo local que era e pelo horário", explicou.



Segundo Poliana, o homem a abordou fazendo questionamentos sobre o cruzeiro e se o engenheiro seria militar da Marinha, mas se afastou em seguida. No entanto, logo depois, ele ameaçou sequestrar e matar a família.



"Ele ficou reparando a gente e eu achei muito estranho, só que não deu mais tempo, ele abordou meu marido pelo lado do carro, e nisso mandou que todos nós entrássemos dentro do carro. Ele falou que ia sequestrar a gente, falou que ia a gente, ia matar todos nós, aí ele pediu colar, pertences, mas não deu tempo. Ele começou a ficar nervoso, meu marido percebeu que aquilo ali seria um sequestro, conseguiu descer do carro e nisso ele (o bandido) deu quatro tiros no meu marido", contou.



Emocionada, a nutricionista explicou ainda que Vinicius reagiu para salvá-los. “O que meu marido falou foi que não ia deixar ele matar os pais e eu, que entre todo mundo morrer e ele, preferia morrer”, disse.



Um dos disparos atingiu o abdômen da vítima, que segue em recuperação no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. "Meu marido se encontra estável, passou por cirurgia, por enquanto não está podendo andar, o ortopedista passou no quarto pra fazer raio-x da bacia e ver se precisará de mais uma cirurgia", relatou a mulher.

O crime

Segundo a Polícia Militar, o suspeito iniciou a tentativa de roubo na altura do Armazém 4 e o turista entrou em luta corporal com ele, quando foi baleado. Equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) estiveram no local e socorreram o homem para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.



Após o crime, o assaltante fugiu em um carro roubado e houve perseguição dos PM e de agentes da Operação Centro Presente. Os policiais conseguiram interceptar o veículo na Rua Barão de Tefé onde ocorreu um confronto. O criminoso ainda tentou continuar fugindo pelo Morro do Pinto, mas acabou sendo detido por equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência.



Com o bandido foram apreendidos um revólver calibre 38, alguns bens e o automóvel roubados. De acordo com a Polícia Civil, ele foi conduzido por policiais militares à 5ª DP (Mém de Sá) e autuado em flagrante pelos crimes de roubo e tentativa de latrocínio. O caso foi encaminhado à Justiça