Mulher com motoneta quebra obra de arte durante exposição em São Paulo

Um incidente marcou a SP-Arte, feira de arte realizada no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na primeira semana de abril. Durante o evento, uma visitante que usava uma motoneta elétrica perdeu o controle e colidiu com uma obra do artista Francisco Brennand, resultando na queda e quebra da peça.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, acumulando mais de 500 mil visualizações no TikTok.

A reportagem procurou a SP-Arte e o artista para se pronunciarem sobre o incidente mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Nos bastidores do evento, o responsável pela filmagem relatou que a visitante acelerou inadvertidamente ao entrar no espaço expositivo. Segundo ele, tudo foi muito rápido e a colisão pegou os galeristas de surpresa, deixando todos "em choque".

"Foi muito rápido. A mulher deu uma acelerada a mais e ela foi com a motoneta certeira em um vaso que estava bem na frente assim da entrada", detalhou.

A obra atingida era uma cerâmica do artista Francisco Brennand, de porte médio, e não uma peça milenar, como chegou a ser sugerido nas redes.

Após a repercussão, a SP-Arte publicou no Instagram algumas imagens das exposições e brincou com a situação: "Cerâmicas (não milenares) que estiveram na SP-Arte 2025 e continuam intactas".