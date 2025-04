Astro de 'Round 6', Oh Yeong-Su é condenado à prisão por assédio sexual; saiba mais

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O ator Oh Yeong-Su, de 80 anos, que interpretou o jogador 001 em Round 6, foi sentenciado na última quinta-feira, 3, a um ano de prisão por assédio sexual, em decisão realizada após um julgamento do recurso do ator que adiou a punição imputada em 2024.

O caso ocorreu em 2017, em meio a uma apresentação do ator no teatro, na cidade de Daegu. A vítima fazia parte da mesma companhia de teatro que Yeong-Su, segundo informações do portal coreano Chosun.

A divisão responsável pelo julgamento do ator realizou uma audiência na última quinta, 3, quando negou a apelação da defesa realizada após a decisão inicial do juiz, que ocorreu em primeira instância em março de 2024.

A promotoria destrinchou o ocorrido: "O réu é um veterano que atua no mundo do teatro há 50 anos, e este é um caso grave de assédio sexual contra uma jovem atriz promissora que acabava de entrar no mundo do teatro [...] O réu sabia que a vítima não seria capaz de falar sobre os danos que havia causado devido à sua falta de posição ou conexões no mundo do teatro".

Os advogados de Yeong-Su negaram a acusação de assédio, de acordo com o portal: "O réu não cometeu a agressão sexual e, mesmo que tenha cometido, não pode ser acusado de agressão sexual forçada".

O advogado da defesa continuou: "A única evidência direta dos fatos da acusação é a declaração da vítima, mas ela é inconsistente e entra em conflito com os fatos e declarações objetivos, portanto, carece de credibilidade".

O réu perdeu tudo por causa deste incidente, mas, por favor, ajude-o a recuperar sua honra para que ele possa acabar com sua vida no palco", completou a defesa.

Entenda o caso

O caso ocorreu em 2017 na companhia de teatro em que ambos trabalhavam, localizada em Daegu, na Coreia do Sul. A vítima afirma que foi tocada de maneira inapropriada, além do ator tê-la abraçado e beijado na bochecha. A denúncia inicial foi apresentada em 2021 e o caso foi encerrado no mesmo ano.

Entretanto em 2022, a vítima realizou uma apelação, o que reabriu o caso no Ministério Público de Suwon.

À época do primeiro julgamento, a juíza Jeong Yeon-ju disse para a AFP que os registros da vítima e suas alegações eram "consistentes... e parecem ser declarações que não podem ser feitas sem realmente vivenciá-las".

O tribunal também acrescentou: "O que está escrito no diário da vítima e no relatório de aconselhamento da vítima após o incidente coincide bastante com os detalhes deste caso". Yeong-Su foi condenado, inicialmente, a oito meses de prisão, em 2024.

Anteriormente, Oh explicou que a situação era na verdade um mal-entendido, afirmando que ele apenas segurou a mão da mulher para guiá-la ao redor de um lago. Ele acrescentou: "Eu pedi desculpas porque a pessoa disse que não faria um escândalo sobre isso, mas isso não significa que eu esteja admitindo as acusações."

Yeong-Su foi vencedor do Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pela série Round 6, da Netflix. Também ficou conhecido por viver um monge no filme Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, de Kim Ki-duk, que estreou em 2003.