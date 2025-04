Telespectadores criticam programação e pedem saída de Daniela Beyruti; SBT se pronuncia

Telespectadores do SBT registraram uma série de reclamações no site Reclame Aqui nos últimos dias. Entre os pedidos, estão a saída de Daniela Beyruti do comando da emissora, críticas à apresentação de Patrícia Abravanel no Programa Silvio Santos e reclamações sobre o conteúdo exibido no horário noturno. O SBT respondeu às manifestações.

Em uma das queixas, um telespectador solicitou a troca de Daniela Beyruti da direção do SBT. A emissora respondeu que "não será possível atender à solicitação", uma vez que Daniela é uma das proprietárias e foi "preparada para exercer essa função".

Outra manifestação criticou o formato do Programa Silvio Santos após a apresentação ser assumida por Patrícia Abravanel. A reclamação afirma que o programa "perdeu toda essência" e sugere a criação de uma nova atração para Patrícia.

O SBT respondeu que mantém o nome do programa como homenagem a Silvio Santos e que Patrícia leva "sua própria energia e carisma", respeitando a história do pai.

A programação noturna também foi alvo de críticas. Um espectador relatou insatisfação com a troca de apresentadores de jornais, a retirada da novela Poliana e a exibição de conteúdos considerados apelativos em programas como os de Ratinho e Danilo Gentili.

A emissora afirmou que busca oferecer conteúdos variados e que segue critérios e horários adequados para cada tipo de conteúdo.

Outro pedido feito foi o retorno de quadros de namoro aos domingos, como existiam nos tempos de Gugu Liberato e Silvio Santos. O SBT respondeu que a sugestão será encaminhada para a equipe responsável e reiterou que Daniela Beyruti segue à frente da emissora.