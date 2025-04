Macaé lidera exportações e reforça protagonismo no cenário econômico fluminense

Macaé - Macaé reafirma seu papel de destaque no cenário econômico do Estado do Rio de Janeiro ao liderar as exportações entre os municípios do interior, segundo a edição 2025 do Boletim Rio Exporta – Regionais, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). A publicação revela que, excluindo a capital, as demais regiões fluminenses movimentaram US$ 26,6 bilhões em vendas internacionais, com Macaé figurando entre os principais polos exportadores do estado.



O bom desempenho da cidade é resultado de um conjunto de fatores estratégicos, como sua localização privilegiada, vocação natural para o setor de óleo e gás e um ambiente de negócios que vem sendo fortalecido pela atual gestão municipal. A Prefeitura tem apostado na modernização da infraestrutura, incentivo à instalação de empresas, desburocratização e estímulo à diversificação econômica, o que contribui diretamente para o avanço da competitividade macaense no comércio exterior.



De acordo com Rodrigo Santiago, presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Firjan, o protagonismo de cidades como Macaé e Itatiaia indica uma retomada consistente do crescimento exportador em polos regionais. “É um sinal positivo do fortalecimento das ações internacionais das empresas fluminenses”, avaliou.



Além do tradicional mercado offshore, Macaé vem ampliando sua participação em setores como agronegócio e indústria. Essa diversificação é acompanhada de políticas voltadas à qualificação da mão de obra local e incentivo à inovação, consolidando uma transição econômica baseada na sustentabilidade e na geração de oportunidades.



Para o prefeito Welberth Rezende, o reconhecimento da Firjan é reflexo direto de um trabalho focado no crescimento ordenado e responsável. “Estamos plantando as bases de um futuro mais promissor para nossa população. Ver Macaé como referência nas exportações do estado é motivo de orgulho e resultado de uma gestão que pensa no desenvolvimento sustentável”, afirmou.



O gerente da Firjan Internacional, Giorgio Luigi Rossi, destacou que o boletim serve como ferramenta de inteligência estratégica, ao permitir que os empresários conheçam melhor as vocações de cada município e as possibilidades de expansão. Em 2024, o Rio de Janeiro ultrapassou US$ 80 bilhões na corrente de comércio, com aumentos de 6% nas exportações e 8% nas importações em relação ao ano anterior.



A performance de Macaé acompanha essa tendência de crescimento e posiciona o município como um dos protagonistas na nova fase da economia fluminense, fortalecida pela integração entre o setor público e a iniciativa privada.