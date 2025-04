Vacinação contra sarampo e gripe tem novos pontos no Rio

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está ampliando a campanha de vacinação contra o sarampo e a influenza. Até o dia 17 de abril, novos pontos de imunização serão instalados em locais estratégicos da cidade, como estações de metrô, rodoviárias, centros comerciais e o Aeroporto Santos Dumont.



O objetivo é facilitar o acesso da população às vacinas da tríplice viral — que protege contra sarampo, caxumba e rubéola — e à vacina contra a gripe, voltada aos grupos prioritários.



Além dos postos itinerantes, os imunizantes continuam disponíveis em 240 salas de vacinação nas unidades de saúde do município e no Super Centro Carioca de Vacinação. Este último funciona diariamente das 8h às 22h em Botafogo e no horário de funcionamento do Park Shopping, em Campo Grande.



Desde o início da campanha contra o sarampo, em 24 de março, quase 7 mil pessoas já foram vacinadas em pontos móveis. Nesta quarta-feira (9), a SMS encerra a 10ª edição da "Semana S", marcada por ações de busca ativa de casos suspeitos. A meta é repetir o cenário de 2023, quando não houve registro da doença na capital.



Já a campanha de vacinação contra a influenza está focada, por enquanto, em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes, profissionais da saúde e pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais. A partir do dia 12, mais grupos prioritários serão incluídos.



Confira os postos de vacinação temporários:



Terça-feira (8):



Rodoviária de Campo Grande (9h às 16h)



Saara (9h às 17h)



Terminal Gentileza (8h às 16h)



Aeroporto Santos Dumont (8h às 16h)



Quarta-feira (9):



Rodoviária de Campo Grande (9h às 16h)



Praça Gramacho Vila Aliança (9h às 13h)



Parque Rita Lee (9h às 12h)



Centro Administrativo São Sebastião (9h às 16h)



Saara (9h às 17h)



Terminal Gentileza (8h às 16h)



Aeroporto Santos Dumont (8h às 16h)



Quinta-feira (10):



Centro Administrativo São Sebastião (9h às 16h)



Rodoviária de Campo Grande (9h às 16h)



Recreio Shopping (10h às 15h)



Saara (9h às 17h)



Terminal Gentileza (8h às 16h)



Aeroporto Santos Dumont (8h às 16h)



Sexta-feira (11):



Parque Realengo (13h às 17h)



Saara (9h às 17h)



Terminal Gentileza (8h às 16h)



Aeroporto Santos Dumont (8h às 16h)



Segunda-feira (14) e terça-feira (15):



Saara (9h às 17h)



Terminal Gentileza (8h às 16h)



Aeroporto Santos Dumont (8h às 16h)



Quarta-feira (16):



Estações de metrô: Carioca, Botafogo, Jardim Oceânico, Triagem e Colégio (8h30 às 16h)



Saara (9h às 17h)



Terminal Gentileza (8h às 16h)



Aeroporto Santos Dumont (8h às 16h)



Quinta-feira (17):



Estações de metrô: Maracanã, Carioca, Botafogo, Jardim Oceânico, Triagem e Colégio (8h30 às 16h)



Saara (9h às 17h)



Terminal Gentileza (8h às 16h)



Aeroporto Santos Dumont (8h às 16h)